 

В Харькове слон четыре часа гулял возле детского садика: подробности

23 сентября 2019 г. 19:32
Автор: Кристина Асыка
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Огромный слон средь бела дня разгуливает возле детского сада - такую ​​картину сняли горожане и уже потом выложили в соцсети.

На видео можно увидеть, как экзотическое животное спокойно разгуливает возле Гимназийной набережной, чем вызывает большое удивление у людей.

Зоозащитница Марина Суркова, увидев, что животное находится одно рядом с цирком, сразу приехала на место.

Марина Суркова, зоозащитница

Перше, що я подумала, що приїхав цирк шапіто, і загубився слон. Але, коли я побачила адресу, де він гуляє, я відразу зрозуміла, що це якось пов’язано з нашим Харківським цирком

Как оказалось, 44-летняя слониха не потерялась, а приехала в Харьков с гастролями. В эти выходные в цирке как раз открывали сезон, в котором участвует слониха Тич. Ее владелец, Кристиан, рассказывает, что он - дрессировщик уже в 5-м поколении, а Тич берет с собой везде.

Кристиан Гертнер, дрессировщик, владелец слона

Откуда Вы сейчас приехали в Харьков? - Из Беларуси. - А до этого где были? - По Беларуси весь год катались. - Вы везде вот так выводите ее погулять на улицу? - Конечно, это ей надо

Тич гуляла во дворе не одна, уверяет гендиректор Харьковского цирка Алексей Житницкий. Хотя признает - животное было не на поводке.

Алексей Житницкий, гендиректор, художественный руководитель Харьковского цирка

Был суточный переезд из Беларуси, слоновоз заехал на территорию цирка, это было уже поздно вечером, а утром слона выпустили гулять во двор

Во дворе, граничащим с детским садиком, слониха Тич гуляла 4 часа. Поэтому, пока она с владельцем не продолжили гастролировать опять - не исключено, что дети увидят ее еще не раз.

 

Видео: 

В Харькове слон четыре часа гулял возле детского садика - 23.09.2019

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