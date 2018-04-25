29 апреля с 08:00 до 17:00 в Харькове состоится пятый Харьковский международный марафон.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По предварительной информации, в мероприятии примут участие до 10 000 человек.

Как отметили в пресс-службе правоохранителей, на время марафона с 07:00 до 16:00 будет временно запрещено движение транспортных средств на следующих участках:

- по улице Сумской - от пл. Конституции до ул. Деревянко;

- по проспекту Науки - от ул. Свободы до ул. Деревянко;

- по улице Пушкинской - от ул. Короленко до ул. Веснина.

На время проведения мероприятия полиция просит водителей заранее спланировать свой маршрут.

С картой перекрытия дорог и картой марафона можно ознакомиться ниже.