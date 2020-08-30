В Харькове состоялся праздник фитнеса

В Харькове на стадионе «Металлист» состоялась Всеукраинская фитнес-конвенция «FIT DAY KHARKIV 2020».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как тмечается, фитнес-мероприятие проходит ежегодно и проводится при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта. В этом году оно состоялось 29 августа.

Проект объединяет в себе несколько направлений: мастер-классы от лучших украинских презентеров; фитнес-форум «Sport Marketing Forum 2020»; соревнования «Barstylers Workout Challenge»; соревнования «Burpee Challenge»; «FITNESS EXPO».

Так, в рамках фитнес-форума «Sport Marketing Forum 2020» для тренеров, менеджеров и руководителей фитнес-центров эксперты обсудили тему сотрудничества и коллаборации в сфере спортивного маркетинга, а для проведения мастер-классов в Харьков приехали лучшие презентеры из Киева, Полтавы, Запорожья.

Также в рамках фитнес-конвенции прошли соревнования «Burpee Challenge». К участию в зависимости от категории были приглашены женщины, мужчины, дети в возрасте от 12 до 15 лет и дети в возрасте от 8 до 11 лет.

Победители выявлены по результатам этапа квалификации и финального этапа, во время которых нужно было выполнить 30 упражнений берпи на скорость. Среди женщин победу одержала Виолетта Кобылянская, среди мужчин - Роман Ярошевич.

На празднике фитнеса состоялись и соревнования по воркауту «Barstylers Workout Challenge». Атлеты различных клубов боролись за кубок «Barstylers Workout Cup». К участию в соревнованиях допускались участники любой возрастной категории. Соревнования состояли из двух этапов: на первом спортсмены должны были набрать максимальное количество баллов во время выполнения силовых упражнений, на втором этапе нужно было выполнить подтягивание на турнике с весом 16 кг и отжимания на брусьях с весом 24 кг.

В соревнованиях участвовали команды двух клубов - «Старт» и «Торсион». В категории детей от 9 до 11 лет и от 12 до 14 лет победителями стали спортсмены из «Торсиона». В категории детей от 15 до 17 лет и среди девушек победила команда «Старт». Также участник «Старта» одержал победу в первенстве среди взрослых юношей. Капитаны команд Егор Худошин и Никита Водяницкий сошлись на ничьей.

Победители соревнований получили кубки, сладкие подарки и денежное вознаграждение.

Как отметил организатор «FIT DAY KHARKIV 2020» Юрий Коротун, мероприятие было запланировано на июнь, но из-за пандемии его постоянно переносили.

«Но мы рады, что удалось собрать всех любителей фитнеса. В нынешнем году действовали и ограничения - мы не приглашали на стадион зрителей», - отметил он.