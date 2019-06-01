В Харькове состоялся рекордный парад семей защитников Украины

Сегодня, 1 июня, в Харькове прошел рекордный парад семей защитников Украины с птичками мира.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, представители книги рекордов Украины официально зафиксировали, что в параде приняли участие 1200 детей и взрослых. Рекорд установлен в рамках V фестиваля детского и юношеского творчества «Поздравляем детство», посвященного Дню защиты детей.

Все участники готовили птички мира, на которых писали пожелания добра, мира и согласия в нашей стране, чтобы доказать еще раз детскими голосами, что Украина - неделимое государство! Все «Птички мира», которые собрали во время мероприятия, уже завтра будут отправлены на передовую.

Со словами лучших пожеланий детям открыл фестиваль начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко.

"Всем детям я желаю жить в мирной стране и воины, которые сегодня пришли со своими детьми - это символично. Ведь Харьков - это мирный украинский город, это город, где хочется жить и так должно быть", - подчеркнул он.

Кроме того, на фестивале прошли флешмобы и выступления творческих коллективов. На площадке возле главной сцены в парке прошла выставка техники и машин патрульной полиции Харькова, тренинги по знанию правил дорожного движения для детей и выставка служебных собак.