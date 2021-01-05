В Харькове спасли и выходили лебедя со сломанным крылом. Пернатого ждет реабилитация на Лебедином озере

Чтобы освободить этого лебедя из ледового плена, жители поселка Большая Даниловка организовали целую спасательную операцию. По какой-то причине птица не улетела в теплые края вместе с другими родственниками и, как потенциальной добычей, им уже начали интересоваться собаки и лисы.

Когда птицу, наконец, поймали, выяснилось, что лебедь травмирован - повреждены лапы и крыло.

Активисты отвезли его в центр спасения диких, домашних и экзотических животных харьковского экопарка. И там ветеринары начали лечение:

Андрей Московой, главный ветеринарный врач «Фельдман экопарка»

На лечении находится уже больше двух недель, были травмы, скорее всего, нанесенные хищниками или бродячими собаками, - точно не известно. А травма лап, я думаю, что об лед -вмерзание в лед. Ну, уже он чувствует себя хорошо – идет на поправку.

Раненый лебедь в карантине живет не один. Двое других особей уже были под наблюдением ветеринаров. Их истории появления в экопарке похожи: птицы не смогли улететь на зимовку, но последний найденыш летать уже не сможет:

Елена Богатырева, заведующая сектором птиц «Фельдман экопарка»

Вот оно немножко у него вывернуто, дальнейшему лечению он не подлежит уже. Мы, что могли, сделали: рану обработали. - Он не будет летать? - Скорее всего, он останется на озере, там он найдет себе пару и будет жить счастливо…

Ждать потепления, чтобы выпустить птиц на волю, не будут, вскоре их ждет переселение на Лебединое озеро. Здесь уже поселились более ста птиц разных видов, на озере работают специальные насосы, которые не дают воде замерзнуть.

За сезон ветеринары оказывают помощь более чем десятку пернатых.

Всего за время существования центра спасения диких и экзотических животных сотрудники экопарка реабилитировали почти 25 000 животных.