В Харькове стартовала плановая вакцинация: почему важно прививать домашних животных

Это Филимон Николаевич, так Ирина назвала свою собаку. Пес появился у нее год назад. И сегодня пенсионерка впервые привела четырехлапого на вакцинацию

Ирина Капица, владелица собаки

Обязательно, у меня всю жизнь собачки. Я всегда их всех прививаю, так что я не могу не прививать. У меня соседи, детки маленькие. Я буду переживать, он добродушный, а бог его знает…

Прививку от бешенства сегодня сделали и Гарри. Этот пес служебный – он охраняет предприятие, и там решили, что процедура крайне необходима.

Надежда Ларина, владелица Гарри

Каждый укус может быть опасным. Поэтому мы хотели, на предприятии все-таки люди. А вдруг он оторвется, а вдруг он где-то, понимаете… Днем он привязан, а вечером мы его отвязываем. Поэтому мы стараемся, мы стараемся так вот оберегать и людей, и собаку, чтоб и собака был уже нормальный

Плановая вакцинация домашних животных против бешенства проводится с 11 марта по 18 апреля на всех шестидесяти шести участках КП «Жилкомсервис» в городе. За два дня ветеринары привили около семи десятков собак и кошек

Инна Ягнюк, ветврач

Идут активно, потому что бешенство – это очень опасное заболевание, если вы знаете, остроинфекционное, поражает нервную систему. То есть всегда заканчивается летальным исходом

Вакцинация проводится препаратом украинского производства «Рабистар», для одной прививки используют 1 мл жидкости - независимо от веса животного.

Процедура бесплатная, владельцам четырехлапых необходимо лишь оплатить справку о прививках. Ее стоимость составляет пять гривен.

Вакцина закупается за средства государственного бюджета и распределяется по областям, рассказывает начальник отдела департамента жилищного хозяйства Виктория Богатырь

Виктория Богатырь, нач. отдела Деп. жилищного хозяйства горсовета

На подъездах жилых домов, на досках объявлений размещаются объявления о месте и дате проведения, и жители могут это увидеть на сайте коммунального предприятия «Центр обращения с животными», есть такая информация, выложен график

Также, добавила Богатырь, в рамках одной плановой вакцинации в городе прививают от 4 до 6 тысяч животных.

В основном вакцинацию коммунальщики проводят весной, впрочем многим из владельцев это время не подходит, ведь вакцина действует 11 месяцев, и часто сроки не совпадают.

Поэтому прививки можно сделать и в частном ветеринарном кабинете, там это обойдется примерно в 100 гривен.