В Харькове волонтеры будут проводить англоязычные экскурсии

Харьковский ученый Леонид Онищенко экскурсантам предложит узнать историю развития ядерной физики в Харькове. Всех желающих он проведет по знаковым для этой тематики местам.

Леонид Онищенко, физик-экскурсовод

Welcome to Kharkov. Сейчас мы находимся возле физико-технического института. А здесь вы можете увидеть памятник расщепленному атомному ядру

В маршруте Леонида несколько мест связанных с историей физики, они расположены в разных частях города, от центра до Пятихаток.

Леонид Онищенко, физик-экскурсовод

На сучасному гербі нашого городу є символічне зображення атомного ядра. Воно з’явилось саме тому, шо в Харкові вперше в СРСР було розщеплене атомне ядро в 32 році

Помимо работы в научном центре Леонид Онищенко в свои выходные дни ездит на Донбасс волонтером. Воплощать в жизнь новые идеи всегда непросто, но большие дела часто стартуют именно на вольных началах, говорит ученый. И надеется, что в Харькове появится больше гидов с необычными маршрутами, а когда-нибудь это занятие даже начнет приносить прибыль. Идея этого проекта принадлежит координатору инициативы «Мандруємо Україною», Виктории Скляровой. Команда будущих гидов уже даже прошла первый тренинг.

Виктория Склярова, инициатор проекта

Відібрали ми 15, 15 – це ідеальна группа, це люди які можуть розповісти про свое місто, про свою площину, яка їх цікавить, англійскою мовою

Это не последний тренинг для волонтеров, будущим гидам еще предстоит узнать немало нового о работе экскурсовода, постичь основные тонкости профессии, а после окончания курса обучения, через месяц, все они приступят к работе.