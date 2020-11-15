В Харькове выпал первый снег (видео)

15 ноября 2020 г. 13:25
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Сегодня, 15 ноября, в Харькове выпал снег - первый в этом сезоне. 

По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, погода изменилась под влиянием малоподвижного циклона, который постепенно смещается из Беларуси на левобережную часть Украины.

16 ноября снег на востоке Харьковщины будет умеренным, со слабой метелью, также ожидается формирование  временного снежного покрова.

На дорогах местами будет гололедица.

Температура воздуха 15 ноября – ночью 1...6 градусов мороза, днем 0...5 градусов тепла; 16 ноября – ночью 0...5 градусов мороза, днем -3...+2 градуса.

В течение 17-19 ноября температура снизится из-за поступления арктического воздуха с востока.

Харьковчане снимают фото и видео первого снега и публикуют в соцсетях.

 

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