В Харькове выявили долгожительницу-рекордсменку среди собак Украины

23 мая 2018 г. 16:55

25 мая в Харькове зафиксируют рекорд Украины по продолжительности жизни среди собак.

Об этом сообщила руководитель Национального Реестра Рекордов Лана Ветрова на своей странице в Фейсбук.

По информации ланы Ветровой, новый рекорд в категории "Живая природа" поставила мопс Луша, которой исполнилось уже 18 лет . Обычно, отмечает Лана Ветрова,  представители этой породы живут не дольше 12-15 лет. В пересчете на человеческий возраст это составляет примерно 126 лет. 

"Хозяева Луши предоставили все необходимые документы, которые дают основания считать ее самой старой собакой в Украине, возраст которой подтвержден официально", - сообщила руководитель Национального Реестра рекордов.

Как сообщалось, ранее харьковская команда "Nice ladies" установила рекорд, члены которой стали  самыми возрастными чирлидерами Украины.

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