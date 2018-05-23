В Харькове выявили долгожительницу-рекордсменку среди собак Украины

25 мая в Харькове зафиксируют рекорд Украины по продолжительности жизни среди собак.

Об этом сообщила руководитель Национального Реестра Рекордов Лана Ветрова на своей странице в Фейсбук.

По информации ланы Ветровой, новый рекорд в категории "Живая природа" поставила мопс Луша, которой исполнилось уже 18 лет . Обычно, отмечает Лана Ветрова, представители этой породы живут не дольше 12-15 лет. В пересчете на человеческий возраст это составляет примерно 126 лет.

"Хозяева Луши предоставили все необходимые документы, которые дают основания считать ее самой старой собакой в Украине, возраст которой подтвержден официально", - сообщила руководитель Национального Реестра рекордов.

Как сообщалось, ранее харьковская команда "Nice ladies" установила рекорд, члены которой стали самыми возрастными чирлидерами Украины.