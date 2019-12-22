В Харькове закроют пожароопасные квест-комнаты - горсовет

Харьковский городской совет направит обращение в правоохранительные органы относительно соблюдения норм пожарной безопасности в квест-комнатах.

Такое решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось в Харьковском горсовете 21 декабря.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по информации начальника Харьковского городского отдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Владимира Юрченко, в городе удалось выявить 26 квест-комнат.

Он отметил, что не все игровые залы можно найти, так как часто они расположены в квартирах без вывесок.

По его словам, 20 квест-комнат проверили, в остальные шесть проверяющим попасть не удалось.

Также Владимир Юрченко рассказал, что в ходе проверок выявили, что в некоторых квест-комнатах внутренняя облицовка сделана из горючих материалов, нарушены пути эвакуации, не проверена электрика.

Кроме того, по словам Юрченко, сотрудники, которые там работают, не знают правил поведения при пожаре и др.

Несмотря на явные нарушения, у комиссии нет права штрафовать владельцев квест-комнат.

«Мы только обследуем и на основании актов будем подавать материалы в прокурутуру, а она может инициировать подачу материалов в суд», - пояснил Владимир Юрченко.

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов отметил, что в связи с недопустимостью данной ситуации необходимо обратиться в правоохранительные органы - полицию и прокуратуру.

«Мы полгода занимаемся квест-комнатами. Это зона повышенного риска, замкнутое пространство. Скоро праздники, у детей каникулы, они будут там играть. Представители ГСЧС доложили, что им не хватает полномочий. А с органами прокуратуры и правоохранителями они имеют право на проверку и закрытие квест-комнат. Будут закрыты все игровые комнаты, которые не соответствуют нормам пожарной безопасности», - пообещал первый вице-мэр.

Также Игорь Терехов отметил, что главы районных администраций должны предоставить информацию с местами расположения всех квест-комнат.

Как отмечается, в Харькове начали проверять квест-комнаты после январской трагедии в Польше, когда во время пожара в игровом заведении погибли пятеро подростков.