В харьковских подземельях может появиться музей

В подземных ходах возле Свято-Успенского собора, под улицей Квитки-Основьяненко, может появиться музей.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

Подземелья бывшего гостиного двора конца 18-го века с 2005 года исследуют представители Харьковского фонда содействия историко-культурным исследованиям «Дети подземелья».

Так, 30 ноября они расчищали подземные ходы. К ним присоединились волонтеры, была выделена техника. Работы велись около шести часов, было вывезено полтысячи мешков с грунтом.

Как сообщил член правления «Детей подземелья» Игорь Денисенко, уцелевшие после войны подземелья гостиного двора - это около 250 кв. м подвальных помещений и 90 м подземных галерей. Они проложены на глубине более 4 м при ширине 2,13 м и высоте 2,25 м.

Сначала там располагались купеческие склады, где хранили вино и, возможно, контрабанду.

Во время Второй мировой войны там обустроили бомбоубежище, где прятались люди, которые жили и работали в этом районе, а когда город захватили немцы - военные. В 1941-1942 годах гостиный двор сильно пострадал от бомбежек, и после освобождения города его решили не восстанавливать. Надземную часть разрушили, но уцелел фрагмент подвалов, который примыкает к Свято-Успенскому собору. Сейчас это здание строительного колледжа.

Игорь Денисенко рассказал, что, когда члены организации впервые пришли на объект, там было около 45 м ходов. За это время они вручную собрали более 100 куб. м грунта и удлинили систему подземных галерей вдвое.

Спелеологам зачастую приходилось ползать по тоннелям, потому что проход в некоторых местах был засыпан до потолка, но сейчас там почти везде можно пройти в полный рост. В подземельях находили старинные светильники, остатки электроарматуры (в начале 20-го века туда было проведено освещение), бутылки, где хранилось вино и пиво, остатки винтовок, гранаты, немецкую рацию.

Самые ценные из находок помогают понять, как использовалось подземелье в разные годы.

Всего «Дети подземелья» обследовали восемь объектов в историческом центре города.

По словам Игоря Денисенко, старинные харьковские подземные ходы никогда не были единым лабиринтом, а принадлежат к отдельным системам разной длины.

Подземелье на улице Квитки-Основьяненко - самое старое из сохранившихся, остальные датируются позапрошлым столетием.

«Если делать музей харьковских подземелий, то подземелья гостиного двора - самые интересные. На Востоке Украины он может стать первым музеем в городских подземельях не культового назначения. Мы делали расчеты с одесскими коллегами: если объект официально начнет работать, то поток туристов будет постоянным, и это может повысить туристическую привлекательность города», - отметил Игорь Денисенко.

По его словам, изучая подземелья, можно избежать их разрушения и тем самым обезопасить наземное городское пространство. Но, кроме того, это история, которую нужно знать.

«Это часть жизни города 18-го, 19-го и 20-го веков, скрытая от большинства. Как люди вручную, без использования сложных механизмов, строили такие крупные объекты, которые даже во времена войны, когда им было по 150-170 лет, были прочными, выдерживали удары авиабомб и танковые бои на поверхности, и спасли много жизней. Да, у нашего, по европейским меркам, молодого города, есть своя интересная история», - сказал Игорь Денисенко.

Также для волонтеров, которые помогали расчищать ходы, провели экскурсию по подземельям.