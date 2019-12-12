В харьковский супермаркет забежала обезьяна (видео)

12 декабря 2019 г. 10:15
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11 декабря в супермаркете "АТБ", который находится на ул. Одесской, в торговый зал забежала  обезьяна.

Об этом сообщают очевидцы, которые сняли животное на видео и опубликовали в соцсетях.

«В «АТБ» на Одесской забежала обезьяна из контактного зоопарка», - пишут свидетели происшествия.

На кадрах видео можно увидеть, как обезьяна, находясь на высоте, ловко прыгает по перекрытиям и креплениям потолка.

Как рассказывают очевидцы, рядом, в здании соседнего торгового центра, расположен контактный зоопарк.

Также они добавляют, что супермаркет временно закрыли, чтобы поймать необычного беглеца.

 

 

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