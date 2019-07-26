В Харьковский зоопарк из Франции переехала пара суматранских орангутанов

Ему 10, а ей 29. Впрочем, разница в возрасте не смущает ни Жору, ни Флору. Сладкая парочка суматранских орангутанов переехала в Харьковский зоопарк с севера Франции - став первыми представителями данного вида, которых официально завезли в нашу страну. Чтобы добраться в новые апартаменты Жоре и Флоре пришлось преодолеть более трех тысяч километров. Поэтому сейчас орангутаны пытаются прятаться от глаз посторонних в уютных уголках своих новых вольеров - и уже понемногу адаптируются, рассказывает заместитель директора по зоологической и научной части Карина Детюк.

Карина Детюк, заместитель директора по зоологической и научной части

Мы планировали получить только одного мальчика, но он достиг уже половозрелого возраста и в той группе, в которой он находился, самцы его начали обижать, его пришлось отделить. А вот Флора девочка о которой мы говорили она стала его социальным партнером, она стала его защищать и они уже стали вместе как пара. И получилось, что бонусом у нас ещё появилась Флора потому, что перевозя Жору нельзя было Флору оставлять там или Жору перевозить одного для них это был бы огромный стресс.

В зоопарке, по словам Детюк ждут еще двух особей этого вида - самку из Венгрии и самца из Швейцарии. Это будет уже полноценная группа, от которой в будущем ждут потомства, дабы повысить популяцию этого исчезающего вида. А вот чтобы получить этих редких животных зверинцу пришлось стоять в очереди и ждать пока орангутаны именно этого вида будут в наличии. Но прежде чем отправить животных специалисты из-за рубежа приезжали в Харьков, чтобы проверить будущие условия содержания для Жоры и Флоры.

Олег Грищенко, заведующий зоологической частью зоопарка

В результате мы вступили в эту программу, выполнили все необходимые условия по оборудованию вольеров, строительству помещений, улучшение этих условий в дальнейшем. Так ка мы предоставили одни из лучших, ну, самые лучшие условия в Украине и одни из лучших условий в восточной Европе для орангутанов то комитет, который распределяет животных, принял решение, что мы будем их разводить.

Кипер из Франции, который сопровождал своих подопечных прямо к их новым вольерам по его словам «Планетой обезьян» был поражен.

Симон Бребьон, кипер зоопарка La Boissière du Doré

Я приємно здивований. Все зроблено на найвищому рівні і для комфорту тварин. Є багато можливостей для збагачення середовища, натуральні матеріали. Мені дуже подобається. Думаю, і моїм підопічним теж.

По характеру признается пресс-секретарь зоопарка Жанна Сивуха орангутаны кардинально разные - Жора более активный и игривый, а вот его избранница сдержанная и тихая. Лакомиться орангутаны любят спаржей, стручковой фасолью и свеклой.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Из любимого – это гамаки, хотя они все равно пытаются найти укромное местечко, для того, чтобы скрыться от глаз посторонних. Очень интересно то, что и гамаки, и канаты, все это размещено на разной высоте, поэтому наши приматы могут осваивать пространство не только вширь, но и ввысь. Что касается рациона, то кормление происходит 5 раз в день и включает в себя разнообразные овощи и фрукты, а также зеленые ветки.

Участие зоопарков в подобных программах, по словам специалистов очень важна. Потому что количество природных условий постоянно сокращается, вследствие чего численность редких животных падает, что приводит к угрозе их исчезновения. Поэтому на зоопарках лежит ответственность за сохранение редких животных.