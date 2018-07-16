В харьковском экопарке – пополнение: появились священные ибисы

Священные ибисы поселились в харьковском экопарке около недели назад. Эти пернатые - очень необычные, говорят специалисты, ведь с ними связано много легенд времен Древнего Египта. За многие тисячелетия до нашей эры птицы считались настолько священными, что после смерти их бальзамировали и хоронили рядом с египетскими фараонами. Кроме того, в виде человека с головой ибиса изображали бога Тота.

Алексей Костюченко, пресс-секретарь харьковского экопарка

Древние Египтяне считали этих птиц символом бога Тота, изображали его с головой ибиса и считали его самым лучшим. это бог мудрости, справедливости, бог порядка

По соседству со священными в Экопарке также поселились еще и красные ибисы. В отличие от жителей Африки, последние преимущественно живут в Южной Америке. Красные ибисы также не отстают по важности и популярности в мире. Эти птицы изображены на гербе государства Тринидад и Тобаго. Свое название они получили из-за яркого оперения, которое окрашивается в красный оттенок, потому что птички лакомятся преимущественно креветками и крабами, а также разноцветными рыбами, которые насыщены бета-каротином.

Алексей Костюченко, пресс-секретарь харьковского экопарка

Священные поселились в вольере с другими водоплавающими. В естественных условиях - это нормальное для них поведение. Они часто создают совместные колонии с более крупными птицами. Для самообороны. А красные ибисы пока живут в отдельном вольере. В будущем для них будет сделан специальный вольер с водоемом

Новоселы экопарка уже прошли обязательный ветеринарный осмотр, карантин, и сейчас на этих необычных птиц могут посмотреть все желающие.

В экопарке ожидают, что в течение года у ибисов появится пополнение – ведь эти пернатые поселились в мультикомплексе парами.