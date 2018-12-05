В харьковском приюте для животных утеплили боксы для щенков

В городском Центре обращения с животными продолжают готовить помещения для животных для содержания в зимние холода.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, в зоне приютского карантина оборудовали боксы для содержания щенков и короткошерстных собак.

Боксы находятся в отапливаемом помещении приюта.

Они оборудованы вентиляцией и системой водоотведения и выполнены с учетом необходимости их частого мытья и дезинфекции.

Как сообщили на предприятии, все предыдущие зимы собаки, находившиеся в зоне карантина, содержались в уличных вольерах, в утепленных будках.

Но на карантине периодически находятся щенки, в силу возраста тяжело переносящие холод, а также потерявшиеся или выгнанные нерадивыми хозяевами короткошерстные породистые собаки, которые не приспособлены к содержанию на улице в мороз.

Вследствие этого и назрела необходимость в строительстве теплых боксов.

Как сообщили в горсовете, данные строительные работы обошлись в 75 тысяч гривен.