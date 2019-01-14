В харьковском "Вертеп-фесте" участвовали около 25000 человек

Как сообщалось, 12 и 13 января в Харькове состоялся парад участников «Вертеп-фест» и выступления вертепных театров.
По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, в нем приняли участие почти 25 000 граждан.
Публичную безопасность и порядок при проведении мероприятий обеспечивали 210 полицейских и 150 военнослужащих Нацгвардии.
13 января во время мероприятий на площади Свободы и парка Горького правопорядок обеспечивали 60 работников Нацполиции.
В этот день участие в торжествах приняли около 15 000 граждан.
Во время мероприятий грубых нарушений публичной безопасности и порядка правоохранители не зафиксировали.