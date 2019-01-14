В харьковском "Вертеп-фесте" участвовали около 25000 человек

14 января 2019 г. 11:44
44 просмотра

Как сообщалось, 12 и 13 января в Харькове состоялся парад участников «Вертеп-фест» и выступления вертепных театров.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, в нем приняли участие почти 25 000 граждан. 

Публичную безопасность и порядок при проведении мероприятий обеспечивали 210 полицейских и 150 военнослужащих Нацгвардии. 

13 января во время мероприятий на площади Свободы и парка Горького правопорядок обеспечивали 60 работников Нацполиции. 

В этот день участие в торжествах приняли около 15 000 граждан.

Во время мероприятий грубых нарушений публичной безопасности и порядка правоохранители не зафиксировали.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.