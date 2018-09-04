В Харьковском зоопарке обезьян угостили фруктовыми десертами

04 сентября 2018 г. 15:38
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Сотрудники Харьковского зоопарка устроили своим подопечным - зеленым мартышкам - праздник фруктового мороженого.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского зоопарка, приматов угощали ягодными сорбетами и сливочным мороженым.

Как рассказали в зоопарке, эти сладости любят не только люди, но и животные, особенно приматы.

Маленькие корзиночки, наполненные замороженными ягодами – малиной и черной смородиной – моментально привлекли внимание мартышек. Они наперебой расхватали сладости, быстро разобрав корзинки с мороженым.

«И за считанные минуты от вкусняшек не осталось и следа! Только ягодные следы на пальцах и мордашках. Подобным угощением обезьянок балуют часто, особенно в жару», - рассказали сотрудники зоопарка и добавили, что кроме сладостей в рацион этих приматов входят овощи, фрукты, ягоды, зелень, мясо, яйца, творог, йогурт, кефир, мясо, орехи и соки.

Кормят обезьян 4-5 раз в день, чередуя корма.

Видео: 

Зеленые мартышки и мороженко

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