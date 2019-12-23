В харьковском зоопарке отметили день рождения бегемотихи Степаниды

23 декабря 2019 г. 11:55
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В Харьковском зоопарке отметили 27-й день рождения бегемотихи Степаниды.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горосовета.

Имениннице подарили «автомобиль» из сена, фруктов и овощей, а также при выходе из бассейна организовали «дождь» из лепестков роз.

По словам сотрудников, Степанида родилась в Харьковском зоопарке 22 декабря 1992 года и является коренной харьковчанкой.

«Она родилась в семье бегемотов Красавицы и Сени. Характер у именинницы - в отца. Она очень доброжелательная и ласковая», - рассказала пресс-секретарь зоопарка Жанна Сивуха.

Она добавила, что Степанида – 16-й бегемот, родившийся в Харьковском зоопарке, где эти животные содержатся с 1961 года и регулярно дают потомство.

По словам Жанны Сивухи, харьковские бегемоты разъехались по зоопаркам многих городов.

 

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