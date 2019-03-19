В Харьковском зоопарке пополнение необычных пятачков

19 марта 2019 г. 19:29
Автор: Алина Тюхай
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Маленькие пушистики напоминают обычную свинку, впрочем, эти пятачки им совсем не родня - они зачислены к виду пекари. Малыши недавно родились в городском зоопарке и, по словам Жанны Сивухи, сейчас их основным кормом является материнское молоко. Однако совсем скоро они перейдут на взрослый рацион, и начнут лакомиться овощами, фруктами и ягодами.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Потомство дали сразу несколько самок и уже через пару часов после рождения малыши пекари начали ходить за мамами, а на следующий день самочки вместе с потомством присоединились к стаду. Так что сейчас этих малюток можно считать абсолютно самостоятельными особями, но под защитой мам.

Маленькие пекари растут удивительно быстро, говорят в зоопарке, радуя всех своим игривым характером. С наступлением тепла пекари чаще выходят понежиться на солнышке, так как весна для этих малышей - самое любимое время года. Кроме пекари под солнечными лучами уже нежатся верблюды, антилопы канна и лошади Пржевальского. Животные радостно резвятся и лакомятся сладостями.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

А вот слоны Аун и Тенди решили устроить не просто весенний променад, а открыть сезон пикников. Ведь, поедать вкусности, принимая солнечные и воздушные ванны намного приятнее. Для наших любимцев мы приготовили угощения в виде разнообразных овощей и фруктов, сена и хлеба, лакомства разложили в разных уголках вольера, чтобы слоны проявили сообразительность в поиске и размяли мышцы.

Для птиц сейчас вообще период ухаживания и брачных игр, поэтому щеголи мира пернатых выглядят особенно эффектно, но по окончанию брачного сезона, немного полиняют до осени.

Видео: 

Весна в зоопарке - 19.03.2019

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