 

В Харьковском зоопарке у пары крокодилов появилось уникальное потомство

22 июля 2019 г. 15:29
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В Харьковском зоопарке – очередное пополнение, на этот раз - у пары нильских крокодилов.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, у рептилий Сени и Джеммы появились двое детенышей.

«В природе эти рептилии выходят из воды на сушу, делают гнезда и откладывают яйца. Но в зоопарках они часто сбрасывают кладку в воду и яйца погибают. Поэтому, чтобы получить потомство, яйца поместили в инкубатор. Период инкубации длился 73 дня. И это уже второй случай успешного инкубирования яиц нильского крокодила в истории нашего зоопарка», - рассказывают в зоопарке, добавляя, что таким же образом у Сени и Джеммы родилось два детеныша в 2016 году.

Теперь и 2019 год для зоопарка ознаменовался появлением на свет двух крокодильчиков.

«Яйца нильских крокодилов плотные, но за время инкубации скорлупа становится тоньше. Когда пришло время, крокодильчики, прогрызая в скорлупе отверстие, выбрались из своих «домиков» и начали издавать специфические звуки, похожие на кваканье лягушек», - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Также в пресс-службе зоопарка отметили, что малыши очень активные и подвижные. Их длина около 25 сантиметров. Для сравнения: длина взрослой особи крокодила достигает 5-6 метров. В рацион малышей пока входят только насекомые – сверчки и кузнечики.

 

Видео: 

Уникальное потомство

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