В Харьковском зоопарке выходили зверька, от которого отказались родители (видео)

В Харьковском зоопарке выходили маленького зверька - носуху, от которого сразу же после ее рождения отказались родители.

Об этом сообщает пресс-служба зоопарка на своей странице в Фейсбук.

Работники зоопарка рассказывают о малыше, что он шустрый, любознательный и очень общительный.

Малыш родился в семье самки Клавы и самца Малыша.

Как сообщается, у самки носухи потомство появляется не впервые, но материнские чувства у нее не просыпаются.

В зоопарке рассказывают, что вес новорожденного был 85 грамм, на десятый день у малыша открылись глаза, а первым кормом было молоко.

Сейчас малышу носухи уже 2 месяца. Любимым кормом по-прежнему является молоко, хотя малыш с удовольствием уплетает и разнообразные фрукты, и рыбу, а во время прогулки не забывает «охотиться» на насекомых и других членистоногих.

Характер у малыша неугомонный: он любит бегать, постоянно обследуя территорию своим носом, лазать по деревьям и даже пытается прыгать с ветки на ветку.

Свое название носухи получили за удлиненную морду, а нос вместе с передней частью верхней губы образует подвижный хоботок. Родиной этих замечательных зверьков является Южная Америка.

Сейчас в Харьковском зоопарке содержится 6 взрослых особей этого вида, 2 самца и 4 самки.