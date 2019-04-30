В Харьковском зоопарке животных угостили пасхальными яйцами (видео)

В честь Пасхи обитатели Харьковского зоопарка полакомились праздничными угощениями, приготовленными специально для них.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, своих питомцев работники угостили пасхальными яйцами-крашенками.

Яйца входят в рацион многих животных, которые обитают в зоопарке.

Также в качестве развлечения животным предложили разноцветные декоративные яйца, которые пришлись по душе маленьким зверькам - носухам.

Они с удовольствием поиграли игрушками, а потом отобедали сырыми яйцами, разноцветная скорлупа которых была окрашена пищевыми красителями.

Ворон – птица не только умная, но и запасливая: увидев угощение, птица припрятала одно из яиц, чтобы отведать его попозже.

Черно-бурые лисицы также утащили крашеные яйца в тайники.

Бурые капуцины подошли к угощению по-особому: брали сразу несколько яиц, притом разных цветов.

Их подали им в красивой миске с кусочками фруктов.

А маленькие фенеки сначала вдоволь поиграли с угощением, а потом с аппетитом пообедали.