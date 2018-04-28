В Харьковской области на праздники - наивысший уровень пожарной опасности, - ГСЧС

28 апреля 2018 г. 17:15
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По данным УкрГидрометцентра с 28 апреля по 1 мая в Харьковской области будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности - длительный период высокой температуры воздуха при отсутствии осадков.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В течение пожароопасного периода гражданам запрещается посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса, разводить костер в лесу и лесопосадках, заезжать автомобилем в лес, курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки, оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь, охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия.

Спасатели призывают граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на природе.

 

 

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