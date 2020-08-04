В Харьковской области спасли коня, упавшего в заброшенный колодец

04 августа 2020 г. 14:11
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В селе Новый Лиман Шевченковского района Харьковщины спасатели вытащили коня из заброшенного колодца.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сообщение о попавшем в ловушку животном поступило спасателям вечером 3 августа, в 19:30.

«Бедное животное случайно попало в эту ловушку, и если бы не вмешательство спасателей, неизвестно чем бы все закончилось», - отметили в ГСЧС.

Также в ГСЧС сообщили, что накануне из заброшенного канализационного коллектора в городе Валки спасли маленького щенка.

Сотрудники Службы спасения с помощью специальных средств отодвинули бетонную плиту, спустились на дно пустого коллектора, подняли маленькую зверушку на гору и передали ее хозяевам.

 

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