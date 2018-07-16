В Харьковской области возросло количество нерекомендуемых для купания пляжей (карта)

В Харьковской области специалисты областного лабораторного центра провели повторные исследования воды поверхностных водоемов на пляжах, где ранее обнаружили антиген ротавируса.

В частности, проверяли повторно пляж «Акважур» в Журавлевском гидропарке в Харькове и пляж «Баден-Баден» в Лозовеньковском водохранилище в Дергачевском районе.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, в результате исследований в воде на пляже «Акважур» антиген ротавируса не обнаружили, зато в воде пляжа «Баден-Баден», как и раньше, выявлен антиген ротавируса.

Кроме этого, антиген ротавируса также обнаружили в водоемах в Краснограде - в городской зоне отдыха на реке Берестовой.

Также анитегн ротавируса выявили в поселке Песочин - на пляже санатория «Роща».

Антиген возбудителей инфекции ротавируса обнаружили и в Люботинских ставках - Перекошка и Старолюботинском.

В воде зоны отдыха в Зачепиловке - в реке Берестовой обнаружили антиген вируса гепатита А.

В связи с этим купание в этих водоемах специалисты лабораторного центра не рекомендуют.