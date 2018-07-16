В Харьковской области возросло количество нерекомендуемых для купания пляжей (карта)

16 июля 2018 г. 16:27
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В Харьковской области специалисты  областного лабораторного центра провели  повторные исследования воды поверхностных водоемов на пляжах, где ранее обнаружили антиген ротавируса.

В частности, проверяли повторно  пляж «Акважур» в Журавлевском гидропарке в Харькове и пляж «Баден-Баден» в Лозовеньковском водохранилище в Дергачевском районе.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, в результате исследований в воде на пляже «Акважур» антиген ротавируса не обнаружили, зато в воде пляжа «Баден-Баден», как и раньше, выявлен антиген ротавируса.

Кроме этого, антиген ротавируса также обнаружили в водоемах в Краснограде  - в городской зоне отдыха на реке Берестовой.

Также анитегн ротавируса выявили в поселке Песочин  - на пляже санатория «Роща».

Антиген возбудителей инфекции ротавируса обнаружили и в Люботинских ставках -  Перекошка и Старолюботинском.

В воде зоны отдыха в Зачепиловке  - в реке Берестовой обнаружили антиген вируса гепатита А.

В связи с этим купание в этих водоемах специалисты лабораторного центра не рекомендуют.

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