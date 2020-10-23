В Италии на ферме у пастушьей собаки родился зеленый щенок

23 октября 2020 г. 13:00
Источник: Корреспондент.net
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На ферме в итальянской Сардинии у пастушьей собаки родился щенок зеленого цвета.

Новорожденного питомца назвали Фисташкой.

Об этом сообщает BBC.

Щенок был частью помета из пяти собак.

У братьев и сестер Фисташки был белый мех, такой же, как у их матери.

Как отмечается, собаки с зеленой шерстью встречается очень редко.

По-видимому, редкий цвет собачьей шерсти получился под воздействием особого фермента биливердина в материнской утробе.

Фермер решил отдать всех щенков, кроме Фисташки, который поможет ему пасти овец на ферме.

Хозяин щенка считает, что зеленый - это цвет надежды и удачи.

 

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