В Италии на ферме у пастушьей собаки родился зеленый щенок

На ферме в итальянской Сардинии у пастушьей собаки родился щенок зеленого цвета.
Новорожденного питомца назвали Фисташкой.
Об этом сообщает BBC.
Щенок был частью помета из пяти собак.
У братьев и сестер Фисташки был белый мех, такой же, как у их матери.
Как отмечается, собаки с зеленой шерстью встречается очень редко.
По-видимому, редкий цвет собачьей шерсти получился под воздействием особого фермента биливердина в материнской утробе.
Фермер решил отдать всех щенков, кроме Фисташки, который поможет ему пасти овец на ферме.
Хозяин щенка считает, что зеленый - это цвет надежды и удачи.