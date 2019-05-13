В июне у украинцев дважды будут трехдневные выходные

13 мая 2019 г. 11:42
Источник: Украинская правда
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В июне 2019 года украинцы будут отдыхать три дня подряд дважды – по случаю Троицы и по случаю Дня Конституции.

Православный праздник Троица в этом году приходится на 16 июня, следующий понедельник также не рабочий, поэтому выходными будут 15-17 июня.

День Конституции Украины отмечаем 28 июня, в пятницу, поэтому подряд также будет три выходных дня: 28, 29 и 30 июня.

27 июня рекомендовано сделать коротким рабочим днем.

В следующий раз длинные выходные правительство рекомендовало в конце лета: День Независимости Украины, 24 августа, который в этом году приходится на субботу, предыдущий рабочий день будет коротким, а 24-26 августа – выходными.

 

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