В каких случаях может пригодиться вечернее платье®

Существует много мероприятий на которые найдется повод нарядно одеться. К примеру, корпоратив, бал или свадьба.

Бизнес-бал

Бизнес бал – это мероприятие, где собираются представители бизнеса, владельцы и руководители предприятий. На них также часто присутствуют представители органов власти. Организовываются они преимущество в честь чего-то или в рамках закрытого клуба.

Что одеть даме на бизнес-бал? Конечно же, платье. Но оставьте в сторону желание выглядеть специфически или уж намного ярче всех. В момент, когда прекрасная дама берет тонкими изящными пальцами рук наполненный бокал с вином - все вокруг должны будут замереть. Это намек на то, что выглядеть необходимо солидно и безупречно.

На данное мероприятие лучше выбрать длинное вечернее платье на бретельках из шелка. Открытая спина, вырезанное декольте и шлейф превратят вас в шикарного лебедя и подчеркнут вашу любовь к эстетике и умению шикарно одеться.

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Также сделайте в салоне собранную прическу с еле заметным начесом, который подчеркнет эстетический вид вашего образа. Исключите приглаженные залакированные волосы – оставим эту роскошь гостям выпускного бала.

Макияж лучше дополнить бордовой или красной помадой для губ, а глаза украсить композицией из перламутровых неброских теней или Smoky eyes.

Корпоратив

В отличии от бизнес-бала, при выборе платья на весенний корпоратив можно быть менее сдержанной. Опираясь на сезонную тематику найдется немало подходящих оттенков и фасонов. Например, платье покрытое нежной светлой сеткой или усыпанное пайетками, стеклярусом или прошитое кружевом.

Весеннее платье может быть короткого фасона или без рукава. Дополните его согревающей накидкой для вечера или кардиганом. Выбрав короткое платье - распустите волосы и наденьте высокий каблук. Такой образ придаст вам статности. Надев длинное платье, украсьте декольте удлиненной подвеской или ожерельем.

Также накрутите волосы мелкой волной или освежите внешний вид своих волос нежным разтушованным мелированием, омбре или баллаяжем. Макияж нанесите молочных оттенков с переливом перламутра и блесток.

Свадьба

Собираясь в гости на свадьбу выбирайте аккуратный, но нарядный образ - так вы удачно проявите уважение к молодоженам. Выглядеть желательно не лучше невесты, а значит немного сдержано.

Придется много танцевать и участвовать в конкурсах. Поэтому короткое платье-карандаш - это то, что вам на этот раз нужно. Бордовое, синее или пепельно-карамельного цвета под туфли темных или кремовых оттенков.

С макияжем и прической, в этом случае, вы вольны импровизировать как вам угодно. Единственное исключение - не слишком яркие тона. А волосы можно даже оставить ровными и распущенными или накрутить крупной волной.

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