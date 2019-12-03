В Каразинской библиотеке пройдет литературный вечер

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, литературный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения румейского поэта и переводчика Леонтия Кирьякова, состоится 7 декабря в Центральной научной библиотеке Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

Вечер проведут гости с малой родины Леонтия Кирьякова - мариупольского Приазовья: директор Музея истории и этнографии греков Приазовья Татьяна Богадица и исследовательница румейской литературы Олимпиада Хаджинова.

Начало мероприятия – в 13:00.

Место проведения: ЦНБ ХНУ им. Каразина, конференц-зал (пл. Свободы, 4).

Отметим, Леонтий Кирьяков стоял у истоков возрождения греческого национального движения в Украине. В 1989 году в Мариуполе с его участием состоялась первая радиопередача на румейском языке.

Организаторы мероприятия - Общественная организация «Харьковское городское общество греков «Гелиос» и Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина.