 

В Кривом Роге нашли редчайшую голубую птицу

25 июля 2019 г. 13:33
Источник: УНИАН
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В Кривом Роге фотограф-анималист Виктор Севидов сфотографировал одну одну из редчайших птиц Украины — сизоворонку обыкновенную (Coracias garrulus).

Как сообщает «Днепровская Панорама», этот вид птиц занесен в Красную книгу Украины и считается исчезающим.

В большинстве областей Украины он либо очень редкий, либо совсем исчез.

Сизоворонка – достаточно крупная птица с черно-сине-голубым окрасом.

Питается почти всем – от крупных насекомых, ящериц, и лягушек до разнообразных ягод.

Сизоворонока - птица перелетная и зимует в Восточной Африке.

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