В Лас-Вегасе впервые за полвека закрыты все казино®

Коронавирус против Лас-Вегаса: в столице азарта в марте 2020 года объявили о закрытии казино из-за пандемии и соответственно, у многих теперь не получится играть онлайн в игровые автоматы.

Из-за стремительного распространения COVID-19 были закрыты все казино американской столицы азарта - Лас-Вегаса. Помимо этого, свою работу прекратили также кинозалы, тренажерные клубы, бары и развлекательные заведения, ТРЦ. Не менее, чем на месяц, вышеперечисленные заведения должны были прекратить свою работу в штате Невада, о чём и заявил его губернатор С.Сисолак.

После выхода интервью с губернатором на страницах известных СМИ Лас-Вегаса, заявление представителя власти вызвало значительный резонанс в обществе поклонников азарта. Отмечается, что грандиозное массовое закрытие казино ранее датировалось 1963 годом - когда 25 ноября страна прощалась с любимым президентом Джоном Кеннеди.

Спустя два месяца Государственный регулятор азартных игр еще не дал разрешения или не назвал дату отмены приказа о закрытии игорных заведений. Однако в недавнем интервью Стив Сисолак сообщил, что многие компании казино разрабатывают планы открытия заведений уже с 1 июня 2020 года.

По состоянию на 22 мая 7400 случаев заражения COVID-19 было выявлено именно в Неваде, 383 - со смертельным исходом. Всего же на территории США зарегистрировано свыше 1,5 миллиона случаев заболевания.