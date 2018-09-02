В Люботине отметили День города

02 сентября 2018 г. 11:32
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1 сентября на главной площади Люботина прошел праздник, посвященный Дню города.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

В этот  день Юлия Светличная посетила Люботин с рабочей поездкой и провела совещание с руководством города и Харьковского района, пообщалась с местной громадой и ознакомилась с ходом ремонтных работ на ряде объектов города.

Затем глава ХОГА посетила праздник и поздравила жителей Люботина с Днем города.

Руководитель области пообещала горожанам, что в их городе отремонтируют детский сад на 110 мест, реконструируют Дом культуры, который 30 лет до этого не видел капитального ремонта. По ее словам, финансирование для этого уже выделили и с этого года после тендерной процедуры начнут капитальный ремонт.

«Будем продолжать ремонт в городской больнице. Также планируем реализацию большого количества инфраструктурных проектов. Займемся освещением, обеспечим город коммунальной техникой, в частности, мусоровозом, отремонтируем водопровод. Работы много – будем работать вместе», - сказала глава области и  пожелала жителям Люботина здоровья, счастья и  вдохновения.

 

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