В Люботине отметили День города

1 сентября на главной площади Люботина прошел праздник, посвященный Дню города.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

В этот день Юлия Светличная посетила Люботин с рабочей поездкой и провела совещание с руководством города и Харьковского района, пообщалась с местной громадой и ознакомилась с ходом ремонтных работ на ряде объектов города.

Затем глава ХОГА посетила праздник и поздравила жителей Люботина с Днем города.

Руководитель области пообещала горожанам, что в их городе отремонтируют детский сад на 110 мест, реконструируют Дом культуры, который 30 лет до этого не видел капитального ремонта. По ее словам, финансирование для этого уже выделили и с этого года после тендерной процедуры начнут капитальный ремонт.

«Будем продолжать ремонт в городской больнице. Также планируем реализацию большого количества инфраструктурных проектов. Займемся освещением, обеспечим город коммунальной техникой, в частности, мусоровозом, отремонтируем водопровод. Работы много – будем работать вместе», - сказала глава области и пожелала жителям Люботина здоровья, счастья и вдохновения.