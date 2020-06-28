В Минздраве разъяснили, когда нужно носить маски на пляже

28 июня 2020 г. 17:47
Источник: РБК-Украина
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В Минздраве заявили, что главной рекомендацией относительно карантинных ограничений на пляже является соблюдение социальной дистанции.
Маски нужно надевать, когда находитесь в большом скоплении людей.

Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

Он отметил, что вообще носить маску на воздухе нет необходимости.

Добавим, что на пляжах шезлонги, то есть места между гражданами, должны быть не менее полутора метров друг от друга.

Должны следить за соблюдением карантинных мер органы местного самоуправления вместе с Госпродпотребслужбой.

 

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