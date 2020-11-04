В Нидерландах опустили на землю вагон метро, зависший на скульптуре китового хвоста

04 ноября 2020 г. 10:54
Источник: Корреспондент.net
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Передний вагон поезда метро, который выехал на скульптуру китового хвоста, был поднят с арт-объекта с помощью кранов и опущен на землю. Об этом сообщает NOS.

Два больших крана работали в тандеме, устанавливая цепи вокруг передней и задней части переднего вагона, чтобы поддержать его. В ходе операции, которая началась на рассвете и продолжалась до вечера, рабочие также отсоединили его от другого вагона и сняли колеса, прежде чем поезд был медленно спущен на землю.

Местное управление безопасности заявило, что машинист был допрошен полицией в рамках расследования причин аварии и отпущен домой.

Напомним, в нидерландском городе Роттердам поезд метро пробил ограждение и чуть не рухнул в воду.

Избежать трагедии помогла скульптура Хвосты китов, за которую зацепился вагон.

 

Видео: 

Metrostel hangt nu voor het eerst los

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