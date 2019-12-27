В новогоднюю ночь в Харькове пассажирский транспорт будет работать дольше

Харьковский метрополитен в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать до трех часов утра, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением в городе праздничных мероприятий по случаю встречи Нового года.

Кроме того, как отмечается, до 4:00 1 января по основным направлениям будут ходить трамваи, троллейбусы и автобусы, чтобы обеспечить подвоз пассажиров от станций метрополитена.

С интервалами движения наземного электротранспорта можно ознакомиться здесь.