В новогоднюю ночь в Харькове пассажирский транспорт будет работать дольше

27 декабря 2019 г. 16:06
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Харьковский метрополитен в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать до трех часов утра, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением в городе праздничных мероприятий по случаю встречи Нового года.

Кроме того, как отмечается, до 4:00 1 января по основным направлениям будут ходить трамваи, троллейбусы и автобусы, чтобы обеспечить подвоз пассажиров от станций метрополитена.

С интервалами движения наземного электротранспорта можно ознакомиться здесь.

 

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