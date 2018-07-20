В Нью-Йорке продают мороженое за $1,5 тысячи

Один из отелей в Нью-Йорке предлагает посетителям уникальный десерт стоимостью 1500 долларов.

Об этом сегодня сообщает ТСН.

"Десерт состоит из мороженого с мадагаскарской ванилью, выложенного на черном трюфеле и политого соусом из шампанского. Десерт украшен съедобным золотом и цветами, а еще вручную расписан тремя видами цветного шоколада", – говорится в сообщении..

Отмечается, что самое интересное – это посуда, в которой подают десерт – это специально созданная дизайнером фарфоровая миска с хрустальной крышкой. Ее посетители могут забрать с собой. Если же оставить посуду в ресторане – десерт может стоить значительно дешевле – всего 300 долларов.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре продают мороженое с золотом.