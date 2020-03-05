В Одессе на пляжном берегу нашли мертвого дельфина

Море выбросило мертвого дельфина на пляж "Отрада" в Одессе.

Труп морского млекопитающего обнаружили утром 5 марта отдыхающие.

Как рассказали в местном дельфинарии, эксперты которого всегда выезжают на подобного рода инциденты, погибший дельфин относиться к виду азовка.

"Наш тренер и ветеринар уже на месте. Они осматривают труп животного, чтобы установить точную причину смерти, — рассказала главный тренер дельфинария Елена Колмогорова. — В этом месте несколько лет назад уже был подобный случай. Там есть дыра в волнорезе. Ослабленные дельфины в поисках пищи приплывают слишком близко к берегу, а выбраться уже не могут".

Специалисты отмечают, что в последнее время наблюдается рост гибели китообразных в естественной среде.

"Это и заболевания, и недостаток пищи, и загрязненность акватории, гибель в сетях", — добавила Колмогорова.

Специалисты настоятельно рекомендуют не прикасаться к погибшему животному, и при его обнаружении в первую очередь звонить в соответствующие службы — в дельфинарий или в ГСЧС.