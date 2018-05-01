В Париже покажут современную украинскую драму

28 апреля в Париже на сцене театра «Пиксель» состоится премьера спектакля «Репетиция прошлого» по пьесе «Детализация» современного украинского драматурга Дмитрия Тернового .

Это одна из первых постановок современной украинской драматургии во Франции, сообщает Культурно-информационный центр при посольстве Украины во Франции.

Пьеса «Детализация» была написана за год до событий на Майдане и во многом предвосхитила их, ведь в ней уже есть баррикады, БТРы на улицах, снайперы на крышах ...

Еще в 2012 году ее признали лучшей на главном драматургическом конкурсе Восточной Европы «Говорить о границах. Жизнь в эпоху перемен », что открыло ей двери к иностранному зрителю. Пьеса переведена на немецкий, польский, французский языки, издана и поставлена в Украину, Австрию и Германию. Пьесу более чем одобрительно восприняли немецкие критики.

«Безумно сложный театральный текст, в котором сцены поставлены в разных стилях», - написала о ней ежедневная газета Süddeutsche Zeitung.

В Париже спектакль поставила новая театральная компания En Details, в основе которой - несколько молодых французских актеров, и это уже вторая постановка, которую компания выпускает под руководством украинского режиссера Ольги Терновой (супруги Дмитрий и Ольга Терновые являются учредителями Театра на Жуках в Харькове).

По сюжету спектакля Андрей и Елена живут в квартире, за окнами которой разворачивается революционный Майдан. Андрей, известный музыкант, обивает пороги консульства в попытках получить шенгенскую визу для турне по Европе. Елена почти не выходит из квартиры и живет за плотно закрытыми шторами.

Но когда сама история стоит на пороге, спрятаться невозможно. Елену втягивает в цепь сногсшибательных событий, то смешных и нелепых, то глубоко трагических, в результате которых ей приходится отказаться от позиции невмешательства и погибнуть, спасая людей на площади ...

Основная сюжетная линия дополняется сценами, где оживают предметы: посуда, канцелярские папки, печати, пистолет, брусчатка, вырисовывая ту атмосферу, следствием которой и стал Майдан.

Необычным является и то, что почти все сцены поставлены в разных жанрах, которые обычно не сочетаются в одном драматургическом произведении (трагикомедия, трагифарс, драма абсурда, документальная драма и т.д.).

После премьеры показы спектакля в театре "Пиксель" продолжатся в июне.