В парке Горького харьковские школьники отмечают праздник Первого звонка

Сегодня, 3 сентября, по случаю праздника Первого звонка в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького проходят различные мероприятия.

Об этом сообщили в пресс-центре Харьковского городского совета.

Школьники будут участвовать в конкурсах и играх. Их ждут диско-марафон, концерт группы «24К» и праздничная дискотека.

Начнется программа в 14:00 на главной сцене, где пройдет шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin», после чего состоится диско-марафон, концерт группы «24 К», а вечером - дискотека.

С 12:00 и до вечера на центральной аллее будут работать мастера по росписи хной, аквагриму и блеск-тату, а также пройдут различные мастер-классы.

Также развлекательные игры и соревнования проведут в «Логове Билли Кида». Для школьников будут проходить лазертаг-бои, состоится музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу» и пройдут детские спортивные состязания «Бегом в школу», где победителей ждут призы.