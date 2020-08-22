В парке Горького открылась выставка фотографий военного Харькова

22 августа 2020 г. 12:45
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Выставка фотографий Харькова времен Второй мировой войны, приуроченная ко Дню освобождения города от нацистских захватчиков, открылась сегодня, 22 августа, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

Как сообщил организатор выставки Габриел Михайлов, в экспозицию вошли фото, которые ранее уже были опубликованы в книгах и представлены на прошлых выставках, а также новые, приобретенные в этом году. Всего на выставке представлено 200 фотографий.

Кроме того, харьковчане и гости города смогут увидеть современные фото Харькова, снятые харьковским фотографом и соорганизатором выставки Владимиром Бысовым.

 

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