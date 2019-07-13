В парке Горького отметят праздник жаркого лета

«Экватор лета» - освежающий праздник жаркого лета состоится 14 июля в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, весь день в парке будут проходить различные водные конкурсы, розыгрыши, пенная вечеринка. Девиз праздника «Никто не уйдет сухим!».

В 13:00 на главной сцене парка стартует конкурсно-развлекательная программа «На глубине». Одновременно на центральной площади пройдут соревнования по аква-дартсу, гонкам корабликов и дуэли на водных насосах. В 15:00 стартует пенная вечеринка, после чего на сцену выйдут участники boys band «Усы» и молодежные к-рор команды.

Кроме того, в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 по центральной аллее будет проезжать поливальная машина, которая обольет всех, кто попадет под ее струи. Автомобиль проедет до главной сцены и будет кружить там, поливая все вокруг. Гостям, которые не хотят намокнуть, следует держаться около боковых аллей парка.

Во время праздника традиционно проходит масштабная водная битва. Все участники праздника разделятся на две команды, по всей площади будут расставлены резервуары с водой, будут работать поливочные шланги, аниматоры парка также будут обливать всех из ведер, брызгалок, забросают участников бомбочками с водой. После такой битвы никто не должен уйти сухим.

Начало – в 17:30.