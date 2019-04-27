В парке Горького появится новый аттракцион для экстремалов

27 апреля 2019 г. 10:39

В Харьков аттракцион привезли в прошлом году. С наступлением тепла провели строительные работы и начали монтажные, которые продлятся еще несколько дней. Потом аттракцион протестируют, и как только парк получит разрешительные сертификаты, харьковчане смогут купить билеты.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, парк Горького одним из первых в мире заказал «Летучую мышь». Подобные аттракционы также собрали для Франции. 

Так, карусель не просто вращается. Это интерактивный аттракцион, в котором степень экстремальности выбирает сам человек и в зависимости от того, как сильно повернуть крылья этих посадочных капсул, настолько сильно и будете вращаться аттракцион. Там предусмотрены рычаги, проворачивая их вправо или влево, человек будет вращаться в одну или другую сторону. В капсуле человека будут удерживать рама и ремни безопасности. 

В случае ЧП аттракцион автоматически останавливается, и оператор может вручную разблокировать капсулу. Также в аттракционе предусмотрен блок бесперебойного питания, поэтому, если отключат электричество, «Air Bat» все равно опуститься на землю.

Стоимость катания на аттракционе составит 50 грн. На аттракционе смогут кататься посетители с ростом от 130 см до 195 см. 

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