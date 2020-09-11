В парке Горького пройдет спортивная ярмарка

В субботу, 12 сентября, в День физической культуры и спорта в Украине, в харьковском Центральном парке культуры и отдыха им. Горького состоится седьмая спортивная ярмарка «Харьков - спортивная столица».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как рассказали организаторы мероприятия, в день проведения ярмарки парк будет разделен на три зоны:

- на центральной аллее будут представлены более 40 спортивных организаций и 20 фитнес-клубов Харькова и фуд-корт здорового питания;

- в зоне единоборств (слева от главной сцены) около 30 спортивных организаций боевых искусств проведут мастер-классы;

- на главной сцене пройдут показательные выступления спортивных организаций.

Также в рамках мероприятия состоится презентация обновленного спортивного бренда Харькова.

Как отмечается, гости спортивной ярмарки смогут не только понаблюдать за выступлениями спортсменов, но и непосредственно попробовать себя в различных видах спорта, испытать силу и ловкость на тренажерах. Также можно принять участие в интеллектуально-развлекательном спортивном квесте «Sport Quest».

Начало ярмарки - в 12:00. Вход - свободный.

Также будет проходить онлайн-трансляция спортивного праздника на YouTube-канале «Kharkiv Sport City».