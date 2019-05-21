В парке Горького установили танцевальный рекорд Украины

Студентки второго курса педагогического университета готовятся к установлению рекорда. Девушки нарядились в вышиванки и плетут друг дружке косы - все это с соблюдением украинских народных традиций. Рассказывают, что устанавливать рекорд по самому массовому исполнению гопака готовились заранее.

Алина Бадан, танцовщица

Цікаво, але дуже складно, бо багата кількість людей, і тому дуже... багато часу дуже йшло на це

432 студента Харьковского педагогического университета сегодня установили рекорд Украины. На центральной площади парка имени Горького ребята исполнили украинский народный танец.

Первокурсник Михаил, один из участников мероприятия, рассказывает, что разучить гопак ему было не сложно.

Труднее всего - достичь синхронных движений почти полтысячи человек.

Михаил Шевченко, танцор

Репетиций было примерно штук 7, но репетиции были обширные, и на них давали довольно много материала

Екатерина Миргород, барабанщица

У нас есть наш руководитель и он нас учит играть разные номера, мы выступаем очень много и часто

Барабанщица Екатерина гопак хоть и не танцевала, но участвовала в мероприятии, общее количество участников которого составило более двух тысяч человек.