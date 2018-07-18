В парке Горького введут вход на аттракционы по карточкам

В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького собираются ввести систему прохода на развлекательные аттракционы по карточкам.

Об этом сообщил харьковский городской голова Геннадий Кернес во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

Среди вопросов харьковчан по поводу парков отдыха в Харькове был вопрос от харьковчанки Олеси Белозеровой об установке терминалов в парке Горького по производству и продаже карточек.

Отвечая на данный вопрос, мэр ответил: «Команда города работает над этим, и у нас будут хорошие результаты».

Также мэр уточнил, что проект будет реализован в скором времени.

Что касается состояния остальных харьковских парков, мэр отметил, что в 2019-м году будут обустраивать парк у метро на Пролетарской, парк Молодежный и другие парки.

Что касается парка "Зеленый Гай" то это, по мнению мэра, "очень сложный вопрос", и что парка с каруселями городские власти там сделать не смогут, и по его мнению, в этой отрасли городу "достаточно одного парка", а вот место для отдыха они в данном парке обустроят.