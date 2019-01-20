В праздновании Крещения на Харьковщине приняли участие около 95 тысяч человек

19 января в 277 православных храмах Харькова и области по случаю праздника Богоявления Господня (Крещения) прошли торжественные религиозные обряды.

Для их проведения в Харьковской области были оборудованы 145 открытых водоемов и источников.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, участие в праздничных мероприятиях приняли около 95 000 граждан.

Охрану публичной безопасности и порядка осуществляли 1250 сотрудников Национальной полиции и 120 военнослужащих Нацгвардии.

По данным правоохранителей, во время проведения массовых мероприятий по случаю праздника грубых нарушений общественного порядка не произошло.