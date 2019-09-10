 

В пригороде Оттавы разгуливают пьяные еноты

10 сентября 2019 г. 14:53
Источник: УНИАН
83 просмотра

В канадском Ститсвилле (пригородный район столицы) местные жители жалуются на нетрезвых енотов, которые бродят по улицам и средь бела дня отсыпаются с похмелья.

Свидетельства очевидцев приводит CBS. Так, местная жительница Эмили Роджерс нашла животное у себя на заднем дворе. Обычно еноты ведут ночной образ жизни, но тот, который встретился ей, вел себя странно.

«Он практически не мог двигаться. С трудом волочил ноги, шатался, ему было тяжело встать», – отметила она.

После нескольких часов наблюдения за енотом она вызвала городские службы, которые забрали животное. За день до этого с подобной ситуацией столкнулась еще одна жительница Ститсвилля Джули Фонг. По ее словам, пьяный енот отсыпался в ее домовладении.

Профессор биологии Карлтонского университета Майкл Рантц (Michael Runtz) объяснил, что животные вероятнее всего злоупотребляли забродившими фруктами. В этом году с фруктовых деревьев в изобилии падают плоды, и енотам, видимо, сложно себя контролировать.

«Возможно, некоторые фрукты забродили на жаре, и эти ребята (еноты – ред.) немного пьянеют, когда едят забродившие фрукты», – отметил Рантц.

Ученый посоветовал не пытаться помогать животным, которые страдают от опьянения или похмелья. Лучшее, что можно сделать - вызвать на место специалистов. 

Ранее сообщалось о том, что  в Харькове открыли кафе с енотами.

Для посетителей кафе существуют четкие правила в обращении с животными.

 

Видео: 

Пьяные еноты разгуливают по Ститсвиллю

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.