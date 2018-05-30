В пришкольных лагерях отдыхают более 35 тысяч харьковских детей

30 мая 2018 г. 12:59
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29 мая в Харькове открылись 92 пришкольных лагеря, в которых планируют оздоровить более 35 тысяч  детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Начинается работа пришкольных лагерей города стандартно - с утренней зарядки и завтрака.

Организация и качество питания проходят постоянный контроль медработников, школьной комиссии, а также специалистов по детскому питанию.

Как сообщила главный специалист Департамента образования Наталья Воробьева, пришкольные лагеря посещают примерно треть школьников Харькова. Наиболее востребован такой вид досуга среди учащихся начальной школы, но есть и отряды для учеников 8, 9 и даже 10 классов. 

«Есть лагеря, где работают тематические или профильные смены. Больше всего таких лагерей - языковых, их в городе 125. Здесь дети получают возможность усовершенствовать навыки общения на английском, немецком, французском языках, есть лагеря с изучением даже испанского языка. Также на базе учреждений образования предусмотрены профильные смены спортивного и краеведческого направления. В каждом из лагерей есть медицинский работник и продолжает работать охрана», - сообщила Наталья Воробьева. 

Пришкольные лагеря будут работать в городе до 15 июня включительно.

В стоимость пребывания в лагере входит питание ребенка и дополнительные экскурсии по желанию. 

При этом около 2 тысяч детей льготного контингента обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием за счет средств городского бюджета.

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