В рамках обмена городов-побратимов в летний лагерь на Харьковщине на отдых приехали школьники из Польши

Полина в прошлом году две недели отдыхала в польском лагере вместе с еще 24-мя подростками из Харьковской области. Девушка рассказывает, что ей очень понравился такой отдых. Их возили по городам Польши, знакомили с культурой, традициями и архитектурными памятниками страны. Но самое главное, говорит Полина, - там она нашла новых хороших друзей.

Полина Ваденко, отдыхающая

Поляки - дуже гарні діти, і з ними дуже цікаво спілкуватися. Хоть це і важко, бо вони не розуміють майже англійської, а ми майже не розуміємо польську. Хоч слова схожі, але це важко. Но ми спілкуємося завдяки жестам, перекладач у телефоні - це таке. Це був дуже чудовий час, ми зі всіма дітьми поляцькими спілкувалися на протязі всього року, поки їх не було, ми були тут, а вони там, ми спілкувалися

Третья смена для лагеря «Лесная поляна» благодаря им стала особенной. Потому этим летом в рамках этой же программы обмена городов-побратимов уже поляки приехали в Харьковскую область. Теперь они смогут познакомиться со Слобожанщиной.

Милош Гарцек, отдыхающий

Я познайомився з багатьма, але запам’ятав добре Поліну і Софію, і ми спілкуємося вже цілий рік, і ось ми знову зустрілися. Я дуже радий, що сюди завітав

Юлия Масалитина, директор лагеря

Мы сформировали один отряд, у нас 40 человек: 20 детей из Польши и 20 наших детей из Харьковского района, которые в прошлом году посещали Польшу тоже в рамках побратимов-районов . Дети из Польши к нам приехали в возрасте 13-15 лет. Наши дети, которые с ними в отряде, тоже в такого же возраста. Они очень друг друга ждали. Мы их тут в полдвенадцатого ночи встречали, столько радости и слезы от счастья – конечно, это было трогательно.

Для гостей запланировали поездки в Харьков и область, просмотр 3-Д фильмов под открытым небом, шоу с жидким азотом. Кроме этого, детей будут катать на квадроциклах и привлекать к участию в конкурсах, квестах и соревнованиях.

Анатолий Бабичев, директор департамента науки и образования ХОГА

Вони спілкуються, вивчають мови і традиції, у них буде багата екскурсійна програма. Яка користь? Я вважаю, що користь буде. Саме ці діти за 5-10-20 років будуть вирішувати міждержавні відносини. І яким чином будуть вирішуватися ці відносини будуть – це вже залежить сьогодні від їх взаємовідносин

Анатолий Бабичев также отметил, что в ближайшее время международные группы для лагерей начнут появляться и в других лагерях Харьковщины.

В частности, сейчас об этом идут переговоры с консулом Польши.