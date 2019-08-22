В сквере «Стрелка» мост украсили иллюминацией

Новой иллюминацией со необычными световыми эффектами оснастили ко Дню города пешеходный мост в сквере «Стрелка» на Гимназической набережной.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Так, внизу моста находится фонтан, который подсвечивается и позволяет осветить часть реки. Середина и сам конструктив моста - это RGB-элементы, которые передают любой цвет. В ближайшее время к световой иллюминации на мосту, которая, кстати, будет включаться в вечернее время вместе с уличным освещением, добавят и музыкальное сопровождение.

Оценить новинку харьковчане смогут уже сегодня, 22 августа, вечером: в сквере «Стрелка» запланирована обширная развлекательная программа.